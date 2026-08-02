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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кудрявцева о ЧМ по художественной гимнастике: «Мне кажется, в любом случае медаль будет. Без медали тяжело будет остаться»

Серебряный призер Рио-2016 Яна Кудрявцева считает, что российские гимнастки смогут завоевать медали на чемпионате мира в Германии.

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