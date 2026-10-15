Нападающий «Локомотива» Матвей Котков высказался после поражения от «Северстали» (2:5). – Что не получилось? – Во втором периоде надо больше везти шайбу в чужую зону, накладывать смены, чтобы соперник уставал, и были бы моменты в атаке.