Игрок ПБК "Локомотив-Кубань" Андрей Мартюк — самый ценный баскетболист декабря в лиге

Баскетболист получил награду вместе с форвардом ЦСКА Антоном Астапковичем.Средние показатели баскетболиста ПБК "Локомотив-Кубань" Андрея Мартюка за шесть матчей Единой лиги ВТБ в декабре составили: 15,3 очка, 5,2 подбора и 1,5.
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