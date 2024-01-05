«Кто сколько стоит»: зенитовцы массово дешевеют, но остаются самыми дорогими в РПЛ

Авторитетный портал TransferMarkt обновил рыночную стоимость футболистов Российской Премьер-лиги. Итогом стало массовое удешевление игроков петербургского «Зенита», а также существенные изменения в десятке самых дорогих футболистов чемпионата.
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