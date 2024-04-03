Вопрос на засыпку: как появилось «ничто», из которого возникла наша Вселенная?

Как родилась наша Вселенная? Если на это ответить трудно, тогда как насчет такого вопроса — что вообще было до нашей Вселенной? Пока ученые ищут ответ на самый сложный вопрос в истории, давайте узнаем, к чему они все-таки пришли.
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