Минобороны планирует изменить категории годности для ряда болезней

Список болезней для прохождения медкомиссии военкоматов предлагает изменить Минобороны России.Для некоторых граждан степень годности к прохождению воинской службы может измениться – об этом сообщается в проекте постановления правительства России, которое опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
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