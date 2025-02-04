Минобороны планирует изменить категории годности для ряда болезней

Список болезней для прохождения медкомиссии военкоматов предлагает изменить Минобороны России.Для некоторых граждан степень годности к прохождению воинской службы может измениться – об этом сообщается в проекте постановления правительства России, которое опубликовано на официальном портале проектов нормативных правовых актов.