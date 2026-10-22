Четыре судна подверглись ударам и загорелись на севере Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ВМС Корпуса стражей исламской революции Ирана.
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