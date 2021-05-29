США анонсировали санкции против Белорусии из-за инцидента с Ryanair

Американские власти в начале июня вернут ранее снятые ограничения против девяти белорусских госпредприятий на фоне ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщается 28 мая в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.
Американские власти в начале июня вернут ранее снятые ограничения против девяти белорусских госпредприятий на фоне ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске, сообщается 28 мая в пресс-релизе официального представителя Белого дома Джен Псаки.
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