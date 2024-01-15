С июля тарифы на ЖКХ подорожают в Крыму почти на 10%

Тарифы на коммунальные услуги для жителей Крыма вырастут уже в июле этого года на 9,5%. Как отмечают в Государственном комитете по ценам и тарифам РК, на первое полугодие 2024-го цены на ЖКХ сохранятся на действующем уровне.