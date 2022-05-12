Олафу Шольцу выставят оценку

В воскресенье в германской земле Северный Рейн—Вестфалия состоятся выборы в ландтаг. Голосование в самой многонаселенной земле ФРГ покажет отношение немцев к политике канцлера Олафа Шольца и его правительства — в том числе на украинском направлении.