Военное обозрение

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Знаменитые жертвы «лечебного кровопускания» и последователи Дуремара

Знаменитые жертвы «лечебного кровопускания» и последователи Дуремара

В предыдущей статье мы говорили о гуморальной теории Гиппократа, согласно которой причиной любой болезни является нарушение баланса между четырьмя жидкостями (гуморами) организма – кровью, жёлтой желчью, черной желчью и флегмой или слизью.

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