Почему шимпанзе кидаются своими кучками?

Возможно, вы никогда в жизни не задавались этим, но на самом деле, ответ на этот вопрос знает далеко не многие — почему шимпанзе известны в природе как главные мастера бросков фекалий? Это, конечно, может быть забавно, пока они не выберут вас своей целью.
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