Посол РФ вызван в МИД Молдавии после падения двух БПЛА на территории республики

Министерство иностранных дел Молдавии сообщило о вызове российского посла в Кишиневе Олега Озерова. Это произошло после того, как полиция Молдавии сообщила о нарушении воздушного пространства республики беспилотниками, которые, как утверждает ведомство, были запущены с российской стороны.