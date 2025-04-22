Глава Минфина США ожидает деэскалации торговой войны с Китаем

TASS/EPA/ETIENNE LAURENT Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что продолжающаяся торговая война между США и Китаем является неустойчивой и ожидает ее деэскалации, сообщает агентство Associated press.
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