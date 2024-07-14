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Серхио Агуэро: «Аргентина может закрепить звание одной из величайших команд в истории победой в Кубке Америки»

Серхио Агуэро: «Аргентина может закрепить звание одной из величайших команд в истории победой в Кубке Америки»

«Если у Аргентины получится выиграть Кубок Америки, то она сможет закрепить за собой звание одной из величайших команд в истории», – заявил экс-форвард сборно Аргентины для Stake.

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