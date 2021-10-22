При столкновениях с протестующими на северо-востоке Пакистана погибли трое полицейских

МОСКВА, 23 окт - РИА Новости. По меньшей мере трое полицейских погибли, еще несколько пострадали в столкновениях с протестующими в городе Лахоре провинции Пенджаб на северо-востоке Пакистана, сообщила газета Dawn со ссылкой на официальных лиц.