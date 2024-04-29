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Каминский о резервной сборной России: «Не знаю, почему там не оказалось Поварницына. Может, у Саши были какие-то хотелки, которые не смогли исполнить»

В апреле Союз биатлонистов России (СБР) опубликовал списки кандидатов основную и резервную команды. – Как набирали состав резервной команды? – Руководством СБР и руководством Минспорта было определено, что в группе В должны находиться перспективные молодые спортсмены, за редким исключением.

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