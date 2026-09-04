Аптечная косметика от фармпроизводителя: чем отличается от масс-маркета

В современном косметическом изобилии легко потеряться: полки магазинов пестрят десятками баночек. Одни бренды делают ставку на яркую упаковку и громкие обещания, другие — на научный подход и доказательную базу.
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