Военные США заявили, что отследили четыре самолета РФ у берегов Аляски

Пресс-служба NORAD Вооружённых сил Соединённых Штатов Америки поделилась сведениями о том, что в вечерний период военными было выявлено передвижение группы самолётов ВКС Российской Федерации в небе неподалёку от Аляски.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии