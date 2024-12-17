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Пентагон обратился к мудрости джедаев из-за "инопланетного монолита"

Пентагон обратился к мудрости джедаев из-за "инопланетного монолита"

Х/ф "Космическая одиссея 2001", Стэнли Кубрик Представитель Пентагона Патрик Райдер прибег к мудрости вымышленного персонажа из вселенной "Звездных войн", чтобы ответить на вопрос журналиста издания Task & Purpose.

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