Защитник «Краснодара» Оласа: «На каждый матч мы выезжаем за два дня с базы на автобусе в полдень, а в московский отель приезжаем в девять-десять вечера, это тяжело»

– Нам очень непросто, потому что на каждый матч мы выезжаем за два дня. Потом остаемся еще на день. – Сколько часов тратите на дорогу? – Мы всегда выезжаем с базы на автобусе в полдень, а в московский отель приезжаем в девять-десять вечера.