США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов украинского лидера Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Politico.