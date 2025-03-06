США провели тайные переговоры с оппонентами Зеленского

Люди из окружения президента США Дональда Трампа провели тайные переговоры с рядом оппонентов украинского лидера Владимира Зеленского, в частности с экс-премьером Юлией Тимошенко и членами партии бывшего главы государства Петра Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сообщает Politico.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии