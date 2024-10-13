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Николич назвал сильные стороны новичка ЦСКА Пьянича

Николич назвал сильные стороны новичка ЦСКА Пьянича

Главный тренер ЦСКА Марко Николич назвал сильные стороны новичка команды Миралема Пьянича.Главный тренер ЦСКА Марко Николич назвал сильные стороны новичка команды Миралема Пьянича.

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