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Царьград

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Lionsgate заработал на «Сумерках» $400 млн в мировом прокате

Lionsgate заработал на «Сумерках» $400 млн в мировом прокате

С начала сентября фильм «Сумерки» в повторном прокате России собрал более 36 млн рублей и привлёк 54 тыс.

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