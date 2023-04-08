США решили искусственным образом охладить Землю, последствия сего пока предсказать сложно

Многолетние гигантские извержения вулканов, как-то ни странно, могут привести к похолоданию планетарного масштаба, и учёные догадываются, что прошлые ледниковые периоды различной протяжённости по времени были вызванные именно этим явлением.
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