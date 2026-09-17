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Царьград

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Армения примет 16 снегоходов от ФРГ по программе военной помощи

Армения примет 16 снегоходов от ФРГ по программе военной помощи

Правительство Армении 17 сентября одобрило прием 16 снегоходов Polaris S4 Titan от ФРГ в рамках военной помощи.

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