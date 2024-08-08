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"Известия": Буркина-Фасо может разорвать отношения с Украиной

"Известия": Буркина-Фасо может разорвать отношения с Украиной

Африканское государство Буркина-Фасо может разорвать дипломатические отношения с Украиной. Об этом в интервью газете "Известия" заявил президент Конфедерации панафриканских ассоциаций и движений стран Западной Африки (CAMPAO) Абдулайе Набалума.

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