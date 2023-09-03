Полковник Пётр Ильич Шувалов в своем телеграм-канале пишет о том, что в войсках не нужны мобилизованные мигранты из Средней Азии.
Полковник Шувалов против мигрантов в ВС РФ
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Были такие случаи в СССР, когда дивизиями сдавались вермахту. До ВОВ в армии было принято комплектовать территориальные подразделения, так на Украине в армия пополнялась жителями Украины. Но когда в них украинцев было большая часть, особенно с Западной Украины, они не бились с вермахтом, а полками и дивизиями сдавались в плен.. Про это в СССР старались молчать, не писать. Но это было. Вот этого и боятся в армии РФ, что мигранты сдадутся в плен.
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4 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Альтернативную им службу в инженерных войсках 2 года службы и на строительство объектов ж.д., автодорог и т.д. пусть работают на благо России... Не нравится домой....
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3 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Статья по теме: СССР – империя наоборот: http://kozyrev-gi.ru/pages/sssr-imperija-naoborot-patriotizm-i-natsiona/
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kozyrev-gi
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2 час.
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