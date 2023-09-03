Полковник Шувалов против мигрантов в ВС РФ

Владимир Алтайцев

Были такие случаи в СССР, когда дивизиями сдавались вермахту. До ВОВ в армии было принято комплектовать территориальные подразделения, так на Украине в армия пополнялась жителями Украины. Но когда в них украинцев было большая часть, особенно с Западной Украины, они не бились с вермахтом, а полками и дивизиями сдавались в плен.. Про это в СССР старались молчать, не писать. Но это было. Вот этого и боятся в армии РФ, что мигранты сдадутся в плен.