Проба 2

35 подписчиков

13 актеров и актрис, реальный рост которых оказался совсем не таким, как мы себе представляли

13 актеров и актрис, реальный рост которых оказался совсем не таким, как мы себе представляли

На что только ни идут создатели фильмов, чтобы актеры выглядели в кадре так, как этого требует роль. Одним артистам приходится красить волосы, другим — менять свой акцент, третьим — заниматься месяцами в тренажерном зале, чтобы нарастить нужную мышечную массу.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх