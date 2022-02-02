13 актеров и актрис, реальный рост которых оказался совсем не таким, как мы себе представляли

На что только ни идут создатели фильмов, чтобы актеры выглядели в кадре так, как этого требует роль. Одним артистам приходится красить волосы, другим — менять свой акцент, третьим — заниматься месяцами в тренажерном зале, чтобы нарастить нужную мышечную массу.
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