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Николай Межевич объяснил, почему европейские политики критикуют Байдена за встречу с Путиным

Николай Межевич объяснил, почему европейские политики критикуют Байдена за встречу с Путиным

Президент Российской ассоциации прибалтийских исследований, эксперт международного дискуссионного клуба «Валдай» Николай Межевич считает видеоконференцию президентов Владимира Путина и Джозефа Байдена главным политическим событием прошедшей недели.

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