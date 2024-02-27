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Эксперт предупредил, что даже неиспользуемая кредитная карта влияет на долговую нагрузку

Даже неиспользуемая кредитная карта влияет на долговую нагрузку ее держателя. При этом во время оформления любого заемного продукта кредитное учреждение берет во внимание лимит по такой «кредитке», предупредил руководитель вертикали «Карты» Банки.

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