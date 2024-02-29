Путин: сегодня Россия отстаивает свои суверенитет и безопасность

Президент Российской Федерации Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что сегодня Россия отстаивает свой суверенитет и безопасность, защищает жизнь соотечественников в Донбассе и Новороссии.
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