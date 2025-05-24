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Днепропетровск и Сумы ждут нашу армию: какие ещё области Украины могут стать российскими

Днепропетровск и Сумы ждут нашу армию: какие ещё области Украины могут стать российскими

Политолог Дмитрий Родионов — о том, что переход некоторых украинских регионов под контроль России является не только необходимым условием для снижения угроз, но и восстановлением исторической справедливости.

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Комментарии
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Т
Тамара
Помоги Господи Россиюшке в делах наших праведных!!!!!!!!
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15 час.
Sergey
Одесса ЖДЁТ !!!
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15 час.
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