Эффектное возвращение: Латыпов и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Эдуард Латыпов сохранил жёлтую майку лидера в общем зачёте Кубка России по биатлону. Трёхкратный призёр пекинской Олимпиады одержал уверенную победу в большом масс-старте на этапе в Ханты-Мансийске, опередив Антона Смольского и Кирилла Бажина.
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