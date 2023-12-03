Эффектное возвращение: Латыпов и Резцова выиграли масс-старты на этапе Кубка России в Ханты-Мансийске

Эдуард Латыпов сохранил жёлтую майку лидера в общем зачёте Кубка России по биатлону. Трёхкратный призёр пекинской Олимпиады одержал уверенную победу в большом масс-старте на этапе в Ханты-Мансийске, опередив Антона Смольского и Кирилла Бажина.