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Закон, порядок, государство

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В Калужской области местный житель подозревается в незаконной охоте

В Калужской области местный житель подозревается в незаконной охоте

Подразделением дознания ОМВД России по Медынскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».

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