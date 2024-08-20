Боевая работа расчёта 203-мм самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки «Центр» на Донецком направлении.
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Боевая работа расчёта 203-мм самоходной пушки 2С7М «Малка» группировки «Центр» на Донецком направлении.
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