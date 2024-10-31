В среду, 30 октября, уровень воды в Неве поднялся выше 100 см. Причиной стал крепкий ветер. Уровень воды поднялся до отметки в 113 см у Обуховского завода, у Горного института вода не так сильно разбушевалась — 70 см.
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