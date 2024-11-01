Bild: «турбо-программа» по трудоустройству украинцев в Германии провалилась

«Турбо-программа» по трудоустройству граждан Украины в Германии провалилась, в 2024 году 40% украинцев получили вакансии от центров занятости, но вышло на работу – менее одного процента, пишет газета Bild.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии