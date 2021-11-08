Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Это еще не видно кораблей у штаба флота и в Дальзаводе, а в Угольной гавани перегораживали собой Золотой Рог ТАВКРы "..."Тогда все мы был...
  • Александр Котов
    Очень "умные" замечания. Каждый от медицины вставляет свою чушь.Симптомы COVID-19...
  • Геннадий Бережнов
    Власть не с той стороны верёвку тянет! Гонять не привитых это одно, а заглянуть на сайт где медики говорят обратное э...Очереди на вакцин...

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 9 ноября

Плановое отключение воды ожидается в Уссурийске 9 ноября

Сегодня, 9 ноября, без холодного водоснабжения останутся жители Уссурийского городского округа. Отключение воды по заявке управляющей компании ожидается с 09.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх