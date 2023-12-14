Скончался дирижёр Русского академического оркестра Владимир Гусев. Причина смерти, биография

Более 50 лет он работал в оркестре.На 84-м году жизни скончался художественный руководитель и главный дирижёр Русского академического оркестра Новосибирской филармонии, народный артист России, профессор Владимир Гусев.
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