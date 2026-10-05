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Новости Брянска

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Баскетбольная «Десна» уступила «Химкам» в Брянске

Баскетбольная «Десна» уступила «Химкам» в Брянске

«Химки» в первой четверти ушли в отрыв на 7 очков и удержали преимущество до конца матча, итоговый счёт 63:73.

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