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Киев без света, воды и канализации. Кличко призывает киевлян покинуть город

Киев без света, воды и канализации. Кличко призывает киевлян покинуть город

8 октября Киев пережил первый день того, что ждёт столицу Украины ближайшие 6 месяцев. Вечером в четверг в столице Украины были введены введены экстренные отключения света, остановился горэлектротранспорт и метро, начались перебои с подачей воды, впервые возникли проблемы в работе городской канализации.

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