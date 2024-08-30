Врач назвала причины появления пигментных пятен на коже

Врач-дерматолог Полина Ражева рассказала россиянам, что пигментные пятна на коже встречаются довольно часто и могут быть вызваны разными причинами, в том числе употреблением продуктов, таких как петрушка или грейпфрут, повышающих чувствительность к ультрафиолету, пишут « Известия».