В районе Белого Колодезя Харьковской области были ликвидированы пять боевых групп ВСУ. По данным российских силовых структур, передислокация врага была выявлена разведкой, а их живая сила и техника, включая ББМ HMMWV, уничтожены.
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