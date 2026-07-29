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Царьград

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Силовые структуры сообщили об уничтожении 5 групп ВСУ в Харькове

Силовые структуры сообщили об уничтожении 5 групп ВСУ в Харькове

В районе Белого Колодезя Харьковской области были ликвидированы пять боевых групп ВСУ. По данным российских силовых структур, передислокация врага была выявлена разведкой, а их живая сила и техника, включая ББМ HMMWV, уничтожены.

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