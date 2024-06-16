Хинштейн заявил, что после захвата заложников в ростовском СИЗО в системе ФСИН должны сделать соответствующие выводы

Депутату непонятно, как троих осуждённых за попытку теракта посадили в одну камеру После сегодняшнего захвата заложников в СИЗО в системе ФСИН должны сделать соответствующие выводы, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.