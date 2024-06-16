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Петербургский дневник

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Хинштейн заявил, что после захвата заложников в ростовском СИЗО в системе ФСИН должны сделать соответствующие выводы

Хинштейн заявил, что после захвата заложников в ростовском СИЗО в системе ФСИН должны сделать соответствующие выводы

Депутату непонятно, как троих осуждённых за попытку теракта посадили в одну камеру После сегодняшнего захвата заложников в СИЗО в системе ФСИН должны сделать соответствующие выводы, считает председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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Комментарии
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Михаил Мамонов
нужно убрать из системы всех представителей нацменьшинств в погонах .
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17 час.
Алекс Сэм
А желательно не только из системы, а отовсюду!
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16 час.

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