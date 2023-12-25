Салихова назвала «фарсом» ситуации вокруг Джикии

Зарема Салихова раскритиковала «Спартак» за ситуацию, сложившуюся вокруг Георгия Джикии. Супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова поделилась мыслями о ситуации вокруг Георгия Джикии.
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