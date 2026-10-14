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Царьград

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Житель Иванова выплатил 200 тысяч после блокировки счетов

Житель Иванова выплатил 200 тысяч после блокировки счетов

Житель Иванова, обязанный по суду выплатить 200 тысяч рублей за причинение лёгкого вреда здоровью, погасил задолженность в течение пятидневного срока добровольного исполнения, избежав исполнительского сбора.

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