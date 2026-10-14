Житель Иванова выплатил 200 тысяч после блокировки счетов

Житель Иванова, обязанный по суду выплатить 200 тысяч рублей за причинение лёгкого вреда здоровью, погасил задолженность в течение пятидневного срока добровольного исполнения, избежав исполнительского сбора.
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