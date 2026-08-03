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Россияне массово устремились в один город бывшей страны СССР ради пляжного отдыха

Россияне массово устремились в один город бывшей страны СССР ради пляжного отдыха

Россияне массово устремились в один город бывшей страны СССР ради пляжного отдыха. Это следует из материалов сервиса онлайн-бронирования для профессионалов туриндустрии «Островок В2В», с которыми ознакомилось ТАСС.

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