В Новгородской области на поддержку участников СВО направлено почти полмиллиона рублей

Об этом сообщил пресс-центр правительства Новгородской области по итогам совещания с руководителями органов исполнительной власти Новгородской области, на котором обсуждались итоги реализации приоритетного регионального проекта "Открытая сист .
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