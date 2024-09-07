Режиссёр Карен Шахназаров в программе Владимира Соловьёва предложил ввести мораторий на праздники.
"Мобилизацию надо проводить — мобилизацию сознания" — Карен Шахназаров
Комментарии
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людмила бер
Во все времена, а во время войн и кризисов, особенно, люди начинают гулять, как в последний раз.... на последние деньги.... Может это защита?
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8 час.
Т
Тамара
Нет, просто надо к ним по адресу направить военкома и вручить повестку.
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8 час.
GK
Gennadiy Kozyrev
Шахназаров прав! Жизнь в городах похожа на пир во время чумы. Добром это не кончится.
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5 час.
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